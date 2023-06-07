Антон Харлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Харлампиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1792 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1821 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Харлампий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Домника Антонова

Мать ребёнка: Марина Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Федот Антонов

Мать ребёнка: Марина Афанасьева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иосиф Антонов

Мать ребёнка: Марина Афанасьева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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