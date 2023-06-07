Антон Харлампиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Домника Антонова
Мать ребёнка: Марина Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Федот Антонов
Мать ребёнка: Марина Афанасьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иосиф Антонов
Мать ребёнка: Марина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Афанасьева
Смерть
Неизвестно