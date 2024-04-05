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Погребняк Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1985

Отец: Погребеняк Павел Викторович

Мать: Погребняк - Сажина Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребеняк Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
18.03.2008

Сын: Погребеняк Константин Павлович

Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
12.02.2014

Дочь: Погребеняк Кира Павловна

Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
27.05.2020

Дочь: Погребеняк Валерия Павловна

Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
16.09.2022

Сын: Погребеняк Лев Павлович

Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна

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