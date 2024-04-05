Погребняк Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.2008
Сын: Погребеняк Константин Павлович
Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
12.02.2014
Дочь: Погребеняк Кира Павловна
Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
27.05.2020
Дочь: Погребеняк Валерия Павловна
Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
16.09.2022
Мать ребёнка: Погребеняк Юлия Викторовна