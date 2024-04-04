Погребеняк Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребеняк Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саенко Виктор Васильевич

Мать: Саенко-Назаренко Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребняк Павел Павлович

Рождение ребёнка
18.03.2008

Сын: Погребеняк Константин Павлович

Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович

Рождение ребёнка
12.02.2014

Дочь: Погребеняк Кира Павловна

Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович

Рождение ребёнка
27.05.2020

Дочь: Погребеняк Валерия Павловна

Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович

Рождение ребёнка
16.09.2022

Сын: Погребеняк Лев Павлович

Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович

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