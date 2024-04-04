Погребеняк Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.2008
Сын: Погребеняк Константин Павлович
Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович
Рождение ребёнка
12.02.2014
Дочь: Погребеняк Кира Павловна
Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович
Рождение ребёнка
27.05.2020
Дочь: Погребеняк Валерия Павловна
Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович
Рождение ребёнка
16.09.2022
Отец ребёнка: Погребняк Павел Павлович