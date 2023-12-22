Чащина Стефанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина Стефанида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Сын: Чащин Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 158
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Чащин Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
18.03.1895 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 370
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чащин Никифор Филиппов

Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина Анна Филиппова

Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев

Смерть
Неизвестно
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