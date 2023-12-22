Чащина Стефанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 158
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Сын: Чащин Иоанн Филиппов
Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев
Восприемник
18.03.1895 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 370
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина Анна Филиппова
Отец ребёнка: Чащин Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно