Чащин Филипп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина Анна Филиппова
Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна
Восприемник
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 158
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Кобелева (Чащина) Анна Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Сын: Чащин Иоанн Филиппов
Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна
Поручитель
24.01.1900 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 59