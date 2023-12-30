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Чащин Филипп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чащин Никифор Филиппов

Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина Анна Филиппова

Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна

Восприемник
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Сын: Чащин Дмитрий Филиппов

Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 158
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: Кобелева (Чащина) Анна Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Чащин Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: Чащина Стефанида Дмитриевна

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Поручитель
24.01.1900 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 59

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