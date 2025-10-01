Черкасская (Лопухина) Мария Авраамовна 28.05.1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасская (Лопухина) Мария Авраамовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.05.1733

умерла 07.05.1800, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лопухин Авраам Фёдорович17.07.1706 г.р.
Мать
Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна17.07.1710 г.р.
Супруги
Черкасский Пётр Меньшой Петрович1725 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1733

Отец: Лопухин Авраам Фёдорович

Мать: Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна

Бракосочетание
1749

Муж: Черкасский Пётр Меньшой Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
07.05.1800
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Никольская церковь , Усадьба Клёново , Московский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя

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