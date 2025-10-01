Черкасская (Лопухина) Мария Авраамовна
женский, родилась 28.05.1733
умерла 07.05.1800, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛопухин Авраам Фёдорович17.07.1706 г.р.
МатьЛопухина (Ржевская) Анна Ивановна17.07.1710 г.р.
Супруги
Черкасский Пётр Меньшой Петрович1725 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1733
Бракосочетание
1749
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.05.1800
Москва, город федерального значения Москва