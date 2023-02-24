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(Ширшова) Татьяна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

11.12.1909

Дата смерти

12.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1909

Отец: Ширшов Сергей Иванович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
1929

Муж: Извеков-Коблов Вадим Иванович

г.Ашхабад
Рождение ребёнка
16.04.1935

Дочь: Маринина Светлана Вадимовна

Отец ребёнка: Извеков-Коблов Вадим Иванович

Город Ашхабад , Туркменистан
Смерть
12.12.1994
пос.Лунёво Солнечногорского р-на Моск. обл
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