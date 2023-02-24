(Ширшова) Татьяна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения11.12.1909
Дата смерти12.12.1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1909
Отец: Ширшов Сергей Иванович
Мать: не указана
Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
1929
г.Ашхабад
Рождение ребёнка
16.04.1935
Дочь: Маринина Светлана Вадимовна
Отец ребёнка: Извеков-Коблов Вадим Иванович
Город Ашхабад , Туркменистан
Смерть
12.12.1994
пос.Лунёво Солнечногорского р-на Моск. обл