Браслов (Браслова) Позя Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.01.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бравый Зелик-Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бравый Анна Лейбовна
Отец ребёнка: Браслов Лейба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Браслов Александр Лейбович
Отец ребёнка: Браслов Лейба
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Браслов Лейба
Смерть
12.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния