Браслов (Браслова) Позя Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браслов (Браслова) Позя Залмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бравый Зелик-Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бравый Анна Лейбовна

Отец ребёнка: Браслов Лейба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Браслов Александр Лейбович

Отец ребёнка: Браслов Лейба

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браслов Лейба

Смерть
12.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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