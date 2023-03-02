Браслов Лейба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браслов Лейба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бравый Анна Лейбовна

Мать ребёнка: Браслов Позя Залмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Браслов Александр Лейбович

Мать ребёнка: Браслов Позя Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браслов Позя Залмановна

Смерть
Неизвестно
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