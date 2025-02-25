Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна
женский, родилась 1862
умерла 1922
МатьВиноградская (Толстая) Елизавета Александровна12.09.1838 г.р.
ОтецВиноградский Николай Дмитриевич1827 г.р.
Супруги
Яновский Николай Феликсович1853 г.р.
Дети
Яновская Ольга Николаевна1886 г.р.
Яновская Нина Николаевна1888 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Яновская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Яновский Николай Феликсович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Яновская Нина Николаевна
Отец ребёнка: Яновский Николай Феликсович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Яновский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Яновский Николай Феликсович
Смерть
1922