Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1862

умерла 1922

Мать
Виноградская (Толстая) Елизавета Александровна12.09.1838 г.р.
Отец
Виноградский Николай Дмитриевич1827 г.р.
Супруги
Яновский Николай Феликсович1853 г.р.
Дети
Яновская Ольга Николаевна1886 г.р.
Яновская Нина Николаевна1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Виноградский Николай Дмитриевич

Мать: Виноградская (Толстая) Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яновский Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Яновская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Яновский Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Яновская Нина Николаевна

Отец ребёнка: Яновский Николай Феликсович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Яновский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Яновский Николай Феликсович

Смерть
1922

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