Яновский Николай Феликсович 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Яновский Николай Феликсович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1853

умер 1908

Супруги
Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна1862 г.р.
Дети
Яновская Ольга Николаевна1886 г.р.
Яновская Нина Николаевна1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Яновская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Яновская Нина Николаевна

Мать ребёнка: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Яновский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна

Смерть
1908

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