Яновский Николай Феликсович
мужской, родился 1853
умер 1908
Супруги
Дети
Яновская Ольга Николаевна1886 г.р.
Яновская Нина Николаевна1888 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Яновская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Яновская Нина Николаевна
Мать ребёнка: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Яновский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Яновская (Виноградская) Анастасия Николаевна
Смерть
1908