Венкстерн (Самгина) Лидия Николаевна
женский, родилась 10.06.1890, Москва, город федерального значения Москва
умерла 07.06.1973, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Венкстерн Владимир Алексеевич12.10.1884 г.р.
Дети
Венкстерн Лидия Владимировна23.08.1914 г.р.
Венкстерн Татьяна Владимировна03.03.1917 г.р.
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Место
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Рождение
10.06.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1913
Рождение ребёнка
23.08.1914
Дочь: Венкстерн Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Венкстерн Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1917
Дочь: Венкстерн Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Венкстерн Владимир Алексеевич
Смерть
07.06.1973