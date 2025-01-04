Венкстерн (Самгина) Лидия Николаевна 10.06.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Венкстерн (Самгина) Лидия Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.06.1890, Москва, город федерального значения Москва

умерла 07.06.1973, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Венкстерн Владимир Алексеевич12.10.1884 г.р.
Дети
Венкстерн Лидия Владимировна23.08.1914 г.р.
Венкстерн Татьяна Владимировна03.03.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
08.09.1913

Муж: Венкстерн Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
23.08.1914

Дочь: Венкстерн Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Венкстерн Владимир Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
03.03.1917

Дочь: Венкстерн Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Венкстерн Владимир Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
07.06.1973
Москва, город федерального значения Москва

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