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Галдин Дмитрий Ильич

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Место рождения

Нагибино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Галдин Илья Павлович

Мать: Галдина Евгения Николаевна

Нагибино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.11.1947

Дочь: Курьята Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Галдина Колерия Ивановна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галдина Колерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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