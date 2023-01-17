Галдин Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Галдин Илья Павлович
Рождение ребёнка
27.11.1947
Дочь: Курьята Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Галдина Колерия Ивановна
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галдина Колерия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область