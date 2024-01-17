Надуялова (Гилёва) Евдокия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1884 ст.
деревни Егоровой, Оханского уезда Дворецкой волости
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
ГАПК 111-1-1782 поручители: Иоанн Иоаннов Евдокимов, Андрей Иоаннов Евдокимов, Емелиан Данилов надуялов, Феодор Иоаннов Билёв
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов
ГАПК 719-8-899 восприемник: солдатская жена Пелагея Иоаннова Надуялова
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов
ГАПК 719-8-899 восприемник: родителю родной брат Матфей
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов
ГАПК 719-8-900 восприемник: деревни Большого Юга солдатская жена Агафия Косьмина Коровкина (жена Георгия Стефанова)
Рождение ребёнка
03.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов
ГАПК 719-8-914 восприемник: солдат Емелиан Данилов Надуялов
Рождение ребёнка
23.04.1913 ст.
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов
ГАПК 719-8-914 восприемник : родителям родная дочь, девица Мария
Рождение ребёнка
27.10.1918 ст.
Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов
ГАПК 719-8-914 восприемник: родителям родной сын Филипп (13 лет)
Смерть
Неизвестно