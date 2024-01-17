Надуялова (Гилёва) Евдокия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надуялова (Гилёва) Евдокия Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Егоровой, Оханского уезда Дворецкой волости
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Муж: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 111-1-1782 поручители: Иоанн Иоаннов Евдокимов, Андрей Иоаннов Евдокимов, Емелиан Данилов надуялов, Феодор Иоаннов Билёв
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-899 восприемник: солдатская жена Пелагея Иоаннова Надуялова
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Сын: Надуялов Филипп Николаев

Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-899 восприемник: родителю родной брат Матфей
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-900 восприемник: деревни Большого Юга солдатская жена Агафия Косьмина Коровкина (жена Георгия Стефанова)
Рождение ребёнка
03.10.1910 ст.

Сын: Надуялов Павел Николаев

Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-914 восприемник: солдат Емелиан Данилов Надуялов
Рождение ребёнка
23.04.1913 ст.

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-914 восприемник : родителям родная дочь, девица Мария
Рождение ребёнка
27.10.1918 ст.

Сын: Надуялов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Надуялов Николай Данилов

Брод, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК 719-8-914 восприемник: родителям родной сын Филипп (13 лет)
Смерть
Неизвестно
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