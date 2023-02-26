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Денис Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Игнатий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1841

Сын: Денисов Григорий Денисов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Денисов Андрей

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Денисов Филипп

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
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