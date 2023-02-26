Денис Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Денисов Андрей
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Денисов Филипп
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно