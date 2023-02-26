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Иов Игнатов
Иов Игнатов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
01.07.1868
Пол
Мужской
Отец
Игнатий
До 1788 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Игнатий
Мать:
?
Смерть
01.07.1868
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Причина смерти: от угара
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