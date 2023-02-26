Иов Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.07.1868

Пол

Мужской

Отец

До 1788 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Игнатий

Мать: ?

Смерть
01.07.1868
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Причина смерти: от угара
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