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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лябузин Ион Иванович
Отец ребёнка: Лябузин Иван
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Лябузин Иван
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно