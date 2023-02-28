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Новиков Фёдор Иванов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.07.1916

Жена: Новикова Татьяна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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