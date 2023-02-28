Новиков Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1916
Сын: Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаева
Смерть
Неизвестно