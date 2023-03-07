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Новикова Татьяна Николаева

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1896

Отец: Николай Косьмин

Мать: Евдокия Афанасьева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.07.1916

Муж: Новиков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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