Новикова Татьяна Николаева
Место рождения
Дата рождения08.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1896
Отец: Николай Косьмин
Мать: Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
01.07.1916
Муж: Новиков Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1916
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Новиков Фёдор Иванов
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно