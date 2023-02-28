Еремей (Аверкий) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей (Аверкий) Андреев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.01.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.05.1845

Жена: Домника Азарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.07.1846

Дочь: Евдокия Еремеева

Мать ребёнка: Домника Азарова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Иван Еремеев

Мать ребёнка: Домника Азарова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1850

Дочь: Марфа Еремеева

Мать ребёнка: Домника Азарова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1852

Дочь: Мария Еремеева

Мать ребёнка: Домника Азарова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1853

Сын: Зенков Никита (Аверкиев)

Мать ребёнка: Домника Азарова

д.Макунино-Некрутье Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Евдокия (Еремеева)

Мать ребёнка: Домника Азарова

Рождение ребёнка
24.03.1856

Сын: Гавриил (Григорий Аверкиев)

Мать ребёнка: Домника Азарова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.1887
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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