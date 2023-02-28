Еремей (Аверкий) Андреев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти25.01.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1845
Жена: Домника Азарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.07.1846
Дочь: Евдокия Еремеева
Мать ребёнка: Домника Азарова
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Иван Еремеев
Мать ребёнка: Домника Азарова
Рождение ребёнка
24.06.1850
Дочь: Марфа Еремеева
Мать ребёнка: Домника Азарова
Рождение ребёнка
24.03.1852
Дочь: Мария Еремеева
Мать ребёнка: Домника Азарова
Рождение ребёнка
21.05.1853
Мать ребёнка: Домника Азарова
д.Макунино-Некрутье Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Евдокия (Еремеева)
Мать ребёнка: Домника Азарова
Рождение ребёнка
24.03.1856
Сын: Гавриил (Григорий Аверкиев)
Мать ребёнка: Домника Азарова
Смерть
25.01.1887
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище