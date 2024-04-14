Князев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Василий Николаевич

Князев Василий Николаевич

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: Князев Николай Васильевич

Мать: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.04.1884 ст.

Жена: Князева (Варзина Ерегина) Александра Васильевна

Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#306 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - Василий Ермилович Махин и д.Тевигино - ? Михайлович Малютин по невесте - д. Тевигино - Михаил Федорович Варз... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.

Дочь: (Князева) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Варзина Ерегина) Александра Васильевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись №13 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#247
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.