Князев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1864 ст.
Отец: Князев Николай Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1884 ст.
Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#306 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - Василий Ермилович Махин и д.Тевигино - ? Михайлович Малютин по невесте - д. Тевигино - Михаил Федорович Варз... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.
Дочь: (Князева) Марья Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Варзина Ерегина) Александра Васильевна
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись №13 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#247
Смерть
Неизвестно