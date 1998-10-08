Четвериков Виктор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Виктор Матвеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.04.1945

Дата смерти

08.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1945

Отец: Четвериков Матвей Иванович

Мать: Четверикова Вера Дорофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.09.1968

Жена: Четверикова Татьяна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Киевский районный ЗАГС на Кутузовском проспекте.
Рождение ребёнка
13.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Четверикова Татьяна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
31.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Четверикова Татьяна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1977 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
ул. Бестужевых, д. 21
Рождение ребёнка
26.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Четверикова Татьяна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работал на заводе «Радиоприбор» (м. Авиамоторная) радиомонтажником
Работа или профессия
Неизвестно
До армии работал матросом на буксире
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ул. Бестужевых, д. 21
Смерть
08.10.1998
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Волковское кладбище, участок 4
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