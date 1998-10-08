Четвериков Виктор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1945
Дата смерти08.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1945
Бракосочетание
06.09.1968
Киевский районный ЗАГС на Кутузовском проспекте.
Рождение ребёнка
13.09.1970
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Рождение ребёнка
31.03.1975
Место жительства
С 1977 по 1998
ул. Бестужевых, д. 21
Рождение ребёнка
26.12.1986
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на заводе «Радиоприбор» (м. Авиамоторная) радиомонтажником
Работа или профессия
Неизвестно
До армии работал матросом на буксире
Место жительства
Неизвестно
ул. Бестужевых, д. 21
Смерть
08.10.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Волковское кладбище, участок 4