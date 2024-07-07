Корнилов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Бракосочетание
16.02.1793 ст.
Жена: (Минеева) Ирина Минеевна
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Корнилов (Никитин) Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: (Минеева) Ирина Минеевна
Рождение ребёнка
17.10.1807 ст.
Сын: Корнилов (Никитин) Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1810 ст.
Дочь: Корнилова (Никитина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: (Минеева) Ирина Минеевна
Рождение ребёнка
13.02.1814 ст.
Сын: Корнилов (Никитин) Евстафий Иванович
Мать ребёнка: (Минеева) Ирина Минеевна
Смерть
Неизвестно