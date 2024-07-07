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Корнилов Иван Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Корнилов Никита Корнилович

Мать: (Леонтьева) Анна Леонтьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.02.1793 ст.

Жена: (Минеева) Ирина Минеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Корнилов (Никитин) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: (Минеева) Ирина Минеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1807 ст.

Сын: Корнилов (Никитин) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1810 ст.

Дочь: Корнилова (Никитина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: (Минеева) Ирина Минеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1814 ст.

Сын: Корнилов (Никитин) Евстафий Иванович

Мать ребёнка: (Минеева) Ирина Минеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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