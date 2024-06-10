Корнилов Никита Корнилович
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773 ст.
Мать ребёнка: (Леонтьева) Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Корнилова Домника Никитична
Мать ребёнка: (Леонтьева) Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Корнилова Дарья Никитична
Мать ребёнка: (Леонтьева) Анна Леонтьевна
Бракосочетание
24.10.1797 ст.
Смерть
Неизвестно