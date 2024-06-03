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(Леонтьева) Анна Леонтьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Никита Корнилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Корнилов Иван Никитич

Отец ребёнка: Корнилов Никита Корнилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Корнилова Домника Никитична

Отец ребёнка: Корнилов Никита Корнилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Корнилова Дарья Никитична

Отец ребёнка: Корнилов Никита Корнилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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