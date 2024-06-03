(Леонтьева) Анна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Корнилов Никита Корнилович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Корнилова Домника Никитична
Отец ребёнка: Корнилов Никита Корнилович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Корнилова Дарья Никитична
Отец ребёнка: Корнилов Никита Корнилович
Смерть
Неизвестно