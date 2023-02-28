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Васса Парфенова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873

Отец: Парфений Петров

Мать: Варвара (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.02.1891

Муж: Николай Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1898

Сын: Пётр Николаев

Отец ребёнка: Николай Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Шукутин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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