Васса Парфенова
Место рождения
Дата рождения10.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873
Отец: Парфений Петров
Мать: Варвара (Петрова)
Бракосочетание
18.02.1891
Муж: Николай Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1898
Сын: Пётр Николаев
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Рождение ребёнка
28.10.1900
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Рождение ребёнка
26.10.1909
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Смерть
Неизвестно