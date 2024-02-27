Левинская (Ельцова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинская (Ельцова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения восстановлен из МК о браке
Бракосочетание
20.09.1915 ст.

Муж: Левинский Самуил (Самуил Вольф) Ананьевич

Метрическая книга Енисейской консистории Походной приисковой церкви Северо-Енисейского Горного округа за 1915 год, 20 сентября. Жених - енисейский мещанин Самуил Иванович Левинский, 30 лет, православн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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