Левинская (Ельцова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения восстановлен из МК о браке
Бракосочетание
20.09.1915 ст.
Метрическая книга Енисейской консистории Походной приисковой церкви Северо-Енисейского Горного округа за 1915 год, 20 сентября. Жених - енисейский мещанин Самуил Иванович Левинский, 30 лет, православн... Показать все
Смерть
Неизвестно