Бабушкин Яков Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Бабушкин Филипп Козмин
Рождение ребёнка
05.11.1829
Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
12.10.1830
Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
20.04.1832
Дочь: Агапия Яковлева
Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
15.10.1833
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
01.03.1835
Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
16.04.1839
Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно