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Бабушкин Яков Филиппов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Бабушкин Филипп Козмин

Мать: Бабушкина Дария Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1829

Сын: Бабушкин Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1830

Сын: Бабушкин Карп Яковлев

Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1832

Дочь: Агапия Яковлева

Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1833

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1835

Сын: Бабушкин Феодот Яковлев

Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1839

Сын: Бабушкин Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Бабушкина Феодора Стефанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Феодора Стефанова

Смерть
Неизвестно
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