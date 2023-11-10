Бабушкин Филипп Козмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Бабушкин Козма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
21.05.1804
Сын: Бабушкин Константин Филиппов
Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от чахотки