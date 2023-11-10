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Бабушкин Филипп Козмин

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Бабушкин Козма

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Бабушкин Карп Филиппов

Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Бабушкин Яков Филиппов

Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1804

Сын: Бабушкин Константин Филиппов

Мать ребёнка: Бабушкина Дария Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Дария Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от чахотки
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