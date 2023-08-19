Бабушкина (Скоморохова) Феодора Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Скоморохов Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1829
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
12.10.1830
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
20.04.1832
Дочь: Агапия Яковлева
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
15.10.1833
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
01.03.1835
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
16.04.1839
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно