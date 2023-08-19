Бабушкина (Скоморохова) Феодора Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Скоморохова) Феодора Стефанова

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Место рождения

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Скоморохов Стефан

Мать: не указана

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1829

Сын: Бабушкин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1830

Сын: Бабушкин Карп Яковлев

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1832

Дочь: Агапия Яковлева

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1833

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1835

Сын: Бабушкин Феодот Яковлев

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1839

Сын: Бабушкин Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Яков Филиппов

Смерть
Неизвестно
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