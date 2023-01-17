Чайкина (Назарова) Агриппина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
11.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1820
Отец ребёнка: Чайкин Максим Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно