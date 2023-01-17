Чайкина (Назарова) Агриппина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Назарова) Агриппина Артемьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Назаров Артемий Михеевич

Мать: Назарова Евдокия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1820

Муж: Чайкин Максим Никитич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1820

Сын: Чайкин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Чайкин Максим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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