Назарова Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Евдокия Саввична

Назарова Евдокия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Силина Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Назаров Леонтий Артемьевич

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Назаров Сила Артемьевич

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Назаров Мелетий Артемьевич

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Феодосия Артемьевна

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Чайкина Агриппина Артемьевна

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1807

Сын: Назаров Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Артемий Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1813
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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