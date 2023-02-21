Назарова Евдокия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Силина Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Назаров Леонтий Артемьевич
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Назаров Мелетий Артемьевич
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Феодосия Артемьевна
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Чайкина Агриппина Артемьевна
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Рождение ребёнка
?.08.1807
Сын: Назаров Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Назаров Артемий Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1813