Силина (Назарова) Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Назарова) Екатерина Артемьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Назаров Артемий Михеевич

Мать: Назарова Евдокия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Силин Авраам Иванович

Отец ребёнка: Силин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1812

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Силин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Силин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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