Силина (Назарова) Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Силин Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1812
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Силин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Силин Иван Федорович
Крещение
08.03.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силин Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно