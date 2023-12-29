Свешникова (Переслегина) Анна Фёдоровна
Место рожденияБорисоглебская церковь
Дата рождения27.09.1837
Дата смерти04.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1837
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: (Свешникова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1863
Дочь: (Свешникова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1866
Сын: Свешников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.03.1869
Дочь: (Свешникова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1872
Сын: Свешников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Свешников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич
Смерть
04.06.1898