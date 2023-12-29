Свешникова (Переслегина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Переслегина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Борисоглебская церковь

Дата рождения

27.09.1837

Дата смерти

04.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1837

Отец: Переслегин Фёдор Арефов

Мать: Переслегина (Денисова) Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: (Свешникова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1863

Дочь: (Свешникова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.1866

Сын: Свешников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.03.1869

Дочь: (Свешникова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.03.1872

Сын: Свешников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Свешников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Дмитриевич

Смерть
04.06.1898

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