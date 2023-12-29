Переслегина (Денисова) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1802
Дата смерти13.10.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1802
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1826
Рождение ребёнка
1828
Сын: Переслегин Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов
Рождение ребёнка
16.01.1830
Дочь: (Переслегина) Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов
Рождение ребёнка
10.01.1832
Сын: Переслегин Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов
Рождение ребёнка
27.09.1837
Дочь: Свешникова (Переслегина) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Переслегин Алексей Федоров
Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов
Смерть
13.10.1850
Похороны
15.10.1850