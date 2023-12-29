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Переслегина (Денисова) Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1802

Дата смерти

13.10.1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1802

Отец: Денисов Иван Яковлев

Мать: Денисова (Садовникова) Катерина Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1826

Муж: Переслегин Фёдор Арефов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Переслегин Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

Рождение ребёнка
16.01.1830

Дочь: (Переслегина) Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

Рождение ребёнка
10.01.1832

Сын: Переслегин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

Рождение ребёнка
27.09.1837

Дочь: Свешникова (Переслегина) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Переслегин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Переслегин Фёдор Арефов

Смерть
13.10.1850
Похороны
15.10.1850

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