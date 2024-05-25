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Султанова Долкахида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Нургали Султанович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Султанов Нурулла Нургалиевич

Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Султанов Мисбах Нургалиевич

Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1931

Дочь: (Султанова) Накыя Нургалиевна

Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1933

Сын: Султанов Монавир Нургалиевич

Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1936

Сын: Султанов Галимзян Нургалиевич

Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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