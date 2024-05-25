Султанова Долкахида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Султанов Нурулла Нургалиевич
Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Султанов Мисбах Нургалиевич
Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович
Рождение ребёнка
02.08.1931
Дочь: (Султанова) Накыя Нургалиевна
Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович
Рождение ребёнка
27.01.1933
Сын: Султанов Монавир Нургалиевич
Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович
Рождение ребёнка
05.07.1936
Сын: Султанов Галимзян Нургалиевич
Отец ребёнка: Султанов Нургали Султанович
Смерть
Неизвестно