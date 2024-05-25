Султанов Нургали Султанович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Султанов Султангали Курбыевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Султанова Долкахида
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Султанов Нурулла Нургалиевич
Мать ребёнка: Султанова Долкахида
Рождение ребёнка
1929
Сын: Султанов Мисбах Нургалиевич
Мать ребёнка: Султанова Долкахида
Рождение ребёнка
02.08.1931
Дочь: (Султанова) Накыя Нургалиевна
Мать ребёнка: Султанова Долкахида
Рождение ребёнка
27.01.1933
Сын: Султанов Монавир Нургалиевич
Мать ребёнка: Султанова Долкахида
Рождение ребёнка
05.07.1936
Сын: Султанов Галимзян Нургалиевич
Мать ребёнка: Султанова Долкахида
Смерть
Неизвестно