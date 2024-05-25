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Султанов Нургали Султанович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Султанов Султангали Курбыевич

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Долкахида

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Султанов Нурулла Нургалиевич

Мать ребёнка: Султанова Долкахида

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Султанов Мисбах Нургалиевич

Мать ребёнка: Султанова Долкахида

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1931

Дочь: (Султанова) Накыя Нургалиевна

Мать ребёнка: Султанова Долкахида

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1933

Сын: Султанов Монавир Нургалиевич

Мать ребёнка: Султанова Долкахида

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1936

Сын: Султанов Галимзян Нургалиевич

Мать ребёнка: Султанова Долкахида

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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