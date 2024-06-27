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(Герасимова) Меланья Филипповна

Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1895 ст.

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1895 ст.

Отец: Герасимов Филипп Прокопьевич

Мать: Герасимова Анна Алексеевна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп (Федор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Филипп (Федор)

Крещение
31.12.1895 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Владимирская церковь, Багаево
Крещение
29.06.1909 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестила Анну Алексеевну Герасимову
Развод
С 1950 по 1960

Муж: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Муж умер, переехала в Казань и выдавали пенсию ≈25 рублей
Смерть
1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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