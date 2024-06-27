(Герасимова) Меланья Филипповна
Место рождения
Дата рождения30.12.1895 ст.
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1895 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп (Федор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Филипп (Федор)
Крещение
31.12.1895 ст.
Владимирская церковь, Багаево
Крещение
29.06.1909 ст.
Крестила Анну Алексеевну Герасимову
Развод
С 1950 по 1960
Муж: не указан
Муж умер, переехала в Казань и выдавали пенсию ≈25 рублей
Смерть
1981