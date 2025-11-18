Шувалова (Мещерская) Марина Петровна
женский, родилась 15.12.1912, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 28.12.1994, Париж
МатьМещерская (Струве) Вера Кирилловна21.01.1876 г.р.
ОтецМещерский Пётр Николаевич24.05.1869 г.р.
Супруги
Воронцов-Дашков Михаил Илларионович26.06.1904 г.р.
Шувалов Иван Павлович15.09.1903 г.р.
Дети
Воронцов-Дашков Семён Михайлович15.02.1936 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шувалова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шувалов Иван Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.11.1934
Рождение ребёнка
15.02.1936
Сын: Воронцов-Дашков Семён Михайлович
Отец ребёнка: Воронцов-Дашков Михаил Илларионович
коммуна Нёйи-сюр-Сен, Сена, Третья Французская республика
Бракосочетание
17.11.1955
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Нивьер (Шувалова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шувалов Иван Павлович
Смерть
28.12.1994