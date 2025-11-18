Шувалова (Мещерская) Марина Петровна 15.12.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Шувалова (Мещерская) Марина Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.12.1912, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 28.12.1994, Париж

Мать
Мещерская (Струве) Вера Кирилловна21.01.1876 г.р.
Отец
Мещерский Пётр Николаевич24.05.1869 г.р.
Супруги
Воронцов-Дашков Михаил Илларионович26.06.1904 г.р.
Шувалов Иван Павлович15.09.1903 г.р.
Дети
Воронцов-Дашков Семён Михайлович15.02.1936 г.р.
Нивьер (Шувалова) Александра Ивановна1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1912

Отец: Мещерский Пётр Николаевич

Мать: Мещерская (Струве) Вера Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шувалов Иван Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
24.11.1934

Муж: Воронцов-Дашков Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
15.02.1936

Сын: Воронцов-Дашков Семён Михайлович

Отец ребёнка: Воронцов-Дашков Михаил Илларионович

коммуна Нёйи-сюр-Сен, Сена, Третья Французская республика

Бракосочетание
17.11.1955

Муж: Шувалов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Нивьер (Шувалова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шувалов Иван Павлович

Смерть
28.12.1994

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