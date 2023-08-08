Шувалов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1903
Дата смерти21.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1921
Дочь: Кузьмина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Шувалова Мария Артемьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Сажко Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Шувалова Мария Артемьевна
Бракосочетание
С 1936 по 1955
Смерть
21.12.1980