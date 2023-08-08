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Шувалов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1903

Дата смерти

21.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1921

Дочь: Кузьмина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Артемьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Сажко Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Артемьевна

Бракосочетание
С 1936 по 1955

Жена: Шувалова Мария Артемьевна

Смерть
21.12.1980