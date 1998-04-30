Жичкин Александр Кириллович
Место рождения
Дата рождения13.11.1924
Дата смерти30.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жичкина Зинаида Никитична
г. Краснодон, Луганская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
29.03.1950
Сын: Жичкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Жичкина Зинаида Никитична
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1998
р.п. Красногорский, Челябинская область, Россия