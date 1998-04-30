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Жичкин Александр Кириллович

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Место рождения

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.11.1924

Дата смерти

30.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жичкина Зинаида Никитична

г. Краснодон, Луганская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
29.03.1950

Сын: Жичкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Жичкина Зинаида Никитична

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жичкина Зинаида Никитична

Смерть
30.04.1998
р.п. Красногорский, Челябинская область, Россия
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