Хапрова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХапрова Любовь

Хапрова Любовь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хапров Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Хапров Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малина Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Хапров Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапров Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close