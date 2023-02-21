Хапров Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапров Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хапров Николай Гаврилович

Мать: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хапров Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Хапрова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малина Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Хапрова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапрова Любовь

Смерть
Неизвестно
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