Хапров Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хапров Николай Гаврилович
Мать: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хапров Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Хапрова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малина Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Хапрова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапрова Любовь
Смерть
Неизвестно