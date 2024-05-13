Малафеев Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалафеев Петр

Малафеев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Асанова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Асанова) Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Асанова) Зинаида Ивановна

Красноуфимск
Смерть
Неизвестно

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