Фёдор Забавнов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Забавнова (грихина) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1922
Сын: Забавнов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забавнова Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно