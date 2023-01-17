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Фёдор Забавнов

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Место рождения

Дальние Прудищи, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальние Прудищи, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Забавнова (грихина) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Дальние Прудищи, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1922

Сын: Забавнов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Дальние Прудищи, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забавнова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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