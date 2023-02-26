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Вольская Параскева Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вольский Иван Матвеев

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1850

Сын: Вольский Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Вольский Егор Матвеев

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дария Матвеева

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Дария Матвеева

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1864

Сын: Вольский Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Вольский Василий Матвеев

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Вольский Иван Матвеев

Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Матвей Андреев

Смерть
Неизвестно
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