Вольская Параскева Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
02.09.1850
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дария Матвеева
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Дария Матвеева
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
15.06.1864
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
До 1879
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Рождение ребёнка
До 1880
Отец ребёнка: Вольский Матвей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно