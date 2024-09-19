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Алтухов Дементий Алексеевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Алтухов Алексей Никитич

Мать: Алтухова (Монаенкова) Ирина Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1778

Жена: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: диакон Василий Васильев и Зот ... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Алтухова Софья Дементьевна

Мать ребёнка: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мерзликина (Алтухова) Федора Дементьевна

Мать ребёнка: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Алтухов Фатей Дементьевич

Мать ребёнка: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алтухов Зиновий Дементьевич

Мать ребёнка: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1787 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Макар А... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Алтухов Наум Дементьевич

Мать ребёнка: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Алтухов Конон Дементьевич

Мать ребёнка: Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1794 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1837
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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