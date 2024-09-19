Алтухова (Яковлева) Мавра Мироновна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1778
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: диакон Василий Васильев и Зот ... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Алтухова Софья Дементьевна
Отец ребёнка: Алтухов Дементий Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мерзликина (Алтухова) Федора Дементьевна
Отец ребёнка: Алтухов Дементий Алексеевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алтухов Фатей Дементьевич
Отец ребёнка: Алтухов Дементий Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алтухов Зиновий Дементьевич
Отец ребёнка: Алтухов Дементий Алексеевич
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1787 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Макар А... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Алтухов Дементий Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алтухов Конон Дементьевич
Отец ребёнка: Алтухов Дементий Алексеевич
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1794 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1839