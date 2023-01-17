Растаскуева (Вороненкова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растаскуева (Вороненкова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Растоскуев Борис Александрович

Отец ребёнка: Растоскуев Александр Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Растоскуев Александр Степанович

Смерть
?.06.1973
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