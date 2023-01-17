Растаскуева (Вороненкова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1919
Сын: Растоскуев Борис Александрович
Отец ребёнка: Растоскуев Александр Степанович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1973