von Öttingen Friedrich III.
Место рожденияOttingen,Pfalz Schwaben,Bayern,Germany
Дата рожденияОколо 1367
Дата смерти23.01.1423
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1367
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1395
Дочь: Wertheim (von Öttingen) Anna von
Мать ребёнка: von Schlesien-Münsterberg (Ziębicka) Euphemia
Бракосочетание
24.03.1395
Рождение ребёнка
Около 1423
Дочь: zu Hohenlohe-Schillingsfürst-Weikersheim (von Oettingen) Margarethe
Мать ребёнка: von Schlesien-Münsterberg (Ziębicka) Euphemia
Смерть
23.01.1423