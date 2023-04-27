von Öttingen Friedrich III. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Öttingen Friedrich III.

von Öttingen Friedrich III.

Место рождения

Ottingen,Pfalz Schwaben,Bayern,Germany

Дата рождения

Около 1367

Дата смерти

23.01.1423

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1367

Отец: von Öttingen Ludwig X.

Мать: von Öttingen (von Schaunberg) Imagina Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1395

Дочь: Wertheim (von Öttingen) Anna von

Мать ребёнка: von Schlesien-Münsterberg (Ziębicka) Euphemia

Бракосочетание
24.03.1395

Жена: von Schlesien-Münsterberg (Ziębicka) Euphemia

Рождение ребёнка
Около 1423

Дочь: zu Hohenlohe-Schillingsfürst-Weikersheim (von Oettingen) Margarethe

Мать ребёнка: von Schlesien-Münsterberg (Ziębicka) Euphemia

Смерть
23.01.1423

Мы используем куки для улучшения работы сайта.